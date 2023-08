Milan, De Ketelaere ha detto sì all'Atalanta: nelle prossime ore le visite mediche

"Stasera De Ketelaere non è stato convocato perché c’è qualcosa di mercato come sapete" aveva annunciato ieri sera Stefano Pioli dopo il Trofeo Berlusconi e prima che la trattativa per il passaggio del belga all'Atalanta subisse una piccola frenata dovuta alle commissioni richieste dagli agenti dell'ex Bruges e alle richieste salariali del giocatore, ma nelle ultime ore i contatti tra l'agente di CDK e il club nerazzurro sono proseguiti e gli ultimi dettagli economici sono stati sistemati fino alla (quasi) fumata bianca, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il Milan incasserà 3 milioni di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 4 di bonus (cifra che permetterebbe ai rossoneri di non registrare una minusvalenza per il residuo a bilancio del belga, pagato la scorsa estate 35 milioni di euro).