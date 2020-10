Milan: Dalot già a Milano per le visite, accordo raggiunto con Kabak

MOSSE ROSSONERE

Diogo Dalot ha fretta di prendersi il Milan. L'esterno difensivo portoghese, che arriva dal Manchester United con la formula del prestito secco, è atterrato a Milano nel primo pomeriggio con la famiglia con un volo privato. Subito tampone poi trasferimento alla clinica 'La Madonnina' per effettuare la prima parte di visite mediche per il club rossonero. La seconda parte, quella per ottenere l'idoneità sportiva, è prevista per domenica. Al termine arriverà la firma sul contratto. A mercato chiuso il Milan discuterà con lo United dell'eventuale riscatto, così come con il Real Madrid per Brahim Diaz.

Non solo Dalot. I dirigenti rossoneri hanno infatti trovato l'accordo con gli agenti di Ozan Kabak in un incontro avvenuto in giornata a Casa Milan. C'è ora da convincere lo Schalke 04 ad abbassare le pretese per il centrale turco classe 2000: 25 milioni di euro la richiesta del club tedesco, che comunque ha necessità di fare cassa, 15 milioni l'offerta del Milan. L'alternativa a Kabak è Rudiger, che è stato escluso dal tecnico del Chelsea Lampard per la sfida di Premier League contro il Crystal Palace.