Milan, dalla Russia: trattativa in chiusura per Vlasic

Mentre vanno avanti i discorsi con la Roma per Florenzi (la strada è spianata), in Casa Milan continua la ricerca di un trequartista in questa fase finale del calciomercato e nel mirino c’è sempre Nikola Vlasic. Il CSKA Mosca vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre i rossoneri spingono per il prestito oneroso con diritto di riscatto e al momento non risultano passi avanti significativi, ma l'agente del croato, Tonchi Martic, sta studiando una serie di clausole che potrebbero favorire un accordo sulla base delle presenze del giocatore e del rendimento complessivo.

Getty Images