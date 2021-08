Milan, Florenzi in prestito con diritto di riscatto: affare fatto con la Roma

IN ATTESA DELL'ANNUNCIO

Subito 1 milione di euro per la società giallorossa, poi ne serviranno altri quattro per l'eventuale riscatto

Un campione d'Europa per il Milan. L'affare che porterà Alessandro Florenzi dalla Roma alla casacca rossonera è in via di definizione e gli ultimi contatti tra l'agente del giocatore e la società giallorossa per sbloccare la situazione ha portato buoni frutti. La distanza sulla formula del trasferimento tra Milan e Roma è stata appianata, trovando un accordo per un prestito oneroso di 1 milione di euro e diritto di riscatto a quattro.

L'affare si farà ed è in via di definizione salvo clamorosi dietrofront last minute, improbabili vista l'intenzione di tutte le parti in causa di chiudere. Il Milan vuole Florenzi, Florenzi vuole il Milan e la Roma non si oppone a questo matrimonio, ma con la giusta formula. Che vuole dire prestito, e quello si sapeva, ma nelle ultime settimane lo stallo era arrivato nella decisione tra "diritto" come richiesto dal Milan e "obbligo" come suggeriva la società capitolina.

Un principio di accordo finale è arrivato con un passettino in avanti della società rossonera che ha aumentato leggermente l'onerosità del prestito salendo fino a un milione di euro, ma ottenendo il diritto di riscatto di Florenzi e scansando l'obbligo, troppo rischioso in questo periodo storico se le cose in campionato quest'anno dovessero andare meno bene della stagione scorsa.

Manca l'annuncio e non è un dettaglio, ma limando gli ultimi dettagli potrebbe arrivare già nella giornata di martedì. Poi visite mediche e firma.