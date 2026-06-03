Milan, dal casting al gioco delle coppie: Glasner-Pochettino, è sfida a due per la panchina

Spieghiamo: Rangnick non è tipo da scendere a compromessi, ha chiesto di portare con sé una lunga lista di fidati collaboratori e ha intenzione di gestire il Milan in maniera globale, dalla prima squadra alle giovanili passando per il Milan Futuro. Insomma, se deve rimettersi in gioco a Milano vuole farlo a modo suo. Sua sarebbe in questo caso anche la scelta del tecnico: il suo uomo è Oliver Glasner, fresco di Conference vinta con il Crystal Palace e di faccia a faccia direttamente con Gerry Cardinale. Faccia a faccia che, al momento, non ha portato alla fumata bianca perché le garanzie tecniche e progettuali non sarebbero fin qui state sufficienti.