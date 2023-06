Milan, il Newcastle fa sul serio per Tonali: maxi-offerta a club e giocatore

MANOVRE ROSSONERE

Il club inglese pronto a offrire almeno 60 milioni per il centrocampista rossonero. Per lui ingaggio raddoppiato

Sarà che erano un po' tutti figli di Paolo Maldini e lui, forse, più di altri. Sarà che la nuova gestione del Milan ha fatto capire di essere disposta a parlare di tutto e con chiunque si presenti con i soldi in bocca. Oppure sarà semplicemente che i giocatori buoni attirano l'attenzione delle squadre da Champions. Fatto sta che il Newcastle, fresco di proprietà ricchissima e grande rivelazione dell'ultima Premier, conclusa al quarto posto, sta facendo più di un pensiero su Sandro Tonali, il capitano in pectore del Milan di Stefano Pioli.

La notizia, rilanciata ieri sera da Sportitalia, ha fatto il giro del web arricchendosi di particolari. L'offerta si aggirerebbe tra i 60 e i 65 milioni per il Milan e a 7 annui circa per il giocatore che, ovviamente, ci sta pensando. Aggiungiamo quanto risulta a noi: il Newcastle si è spinto fino a quota 70, da via Aldo Rossi hanno fatto partire la fumata bianca e la palla l'hanno girata direttamente nei piedi di Sandrino cui spetta, adesso, l'ultima parola.

Milanista fino al midollo, Tonali ha un contratto che lo blinda fino al 2027 a 2,5 milioni annui. L'ingaggio è stato da poco ritoccato al rialzo, un po' per le prestazioni sempre positive del giocatore e un po' per premiarlo, dato che dopo la prima deludente stagione aveva deciso di abbassarsi lo stipendio. Vista in questa luce, l'affare non dovrebbe farsi, ma lui, come altri e forse più di altri - ma attenzione a Maignan, che parrebbe aver cambiato idea sul prolungamento del suo contratto -, non ha preso bene la cacciata di Maldini e una riflessione sul nuovo corso milanista potrebbe anche farla. Tanto che, scrive ancora Sportitalia, il suo entourage sarebbe a Londra ufficialmente per altre questioni ma in pratica per ascoltare l'offerta del Newcastle.

Sandro Tonali, l'anima del centrocampo



























Al momento Tonali avrebbe sparato altissimo, vale a dire tra i 7 e i 10 milioni a stagione. Insomma, se proprio deve lasciare Milanello lo vuole fare almeno per un motivo valido. Il via libera dipenderebbe solo dalla sua scelta, scelta che potrebbe arrivare a breve anche se in questi giorni Tonali è impegnato a rappresentare in qualità di capitano l'Under 21 agli Europei.

Certo è che i soldi sono tanti per tutti. Per il Milan, che finanzierebbe gran parte del suo mercato con una cessione dolorosa ma per certi versi inevitabile, e per Tonali, che si metterebbe alla prova in un campionato di altissimo livello e con uno stipendio da top player. E i tifosi? I tifosi non gradirebbero, ma, per citare un grande film (che parlava d'altro per la verità) "è il football, ragazzi, è tutto qui". Già, è proprio tutto qui.

