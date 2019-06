Milan, Cutrone vuol dire... plusvalenza

15/06/2019

Piaccia o non piaccia, le possibilità che Patrick Cutrone lasci il Milan in questa sessione di mercato sono particolarmente alte. Il perché è facilmente comprensibile: il giovane attaccante rossonero è chiuso da Piatek - oltre che da eventuali nuovi acquisti nel reparto -, vorrebbe un club in cui giocare con continuità e, soprattutto, garantirebbe una plusvalenza netta e importante ai rossoneri . Una trentina di milioni? Possibile, anzi, probabile, visto che le squadre che hanno preso informazioni su di lui, solo nel nostro campionato, sono parecchie. Su tutte la Fiorentina , che potrebbe inserire l'attaccante milanista nella trattativa per la cessione di Veretout , obiettivo di Maldini. Montella, che perderà quasi certamente Muriel , vicino all'Atalanta ma anche lui seguito dai rossoneri, è affascinato dall'idea di aggiungere una punta di peso a un attacco giovane ma leggerino. Non solo i viola, però, perché sotto il sole dell'estate di Patrick ci sono anche il Torino, l'Atalanta, il Sassuolo, il Bologna e il Cagliari. Tutte possibili destinazioni che sia il Milan che il giocatore vaglieranno con attenzione.

Resta da capire come e con quale formula il giocatore possa essere lasciato partire. Difficile che si arrivi a un prestito secco, più logico, semmai, è pensare a un prestito con diritto di riscatto con l'inserimento, magari, di una recompra a favore del Milan. Insomma, un conto è privarsi di un giovane di belle speranze, altro è vederlo esplodere definitivamente altrove senza tenersi nemmeno la possibilità di riportarlo alla base senza svenarsi oltre misura. Ma questo è un discorso molto prematuro, perché tutto dipende dalle offerte, concrete, che arriverano sul tavolo di Maldini.



Detto questo, per la prima volta da quando è arrivato in prima squadra e per motivi legati quasi essenzialmente al bilancio, Cutrone non è più tra gli incedibili. Anzi. La necessità di mettere a bilancio voci positive costringe i rossoneri a valutare il suo sacrificio per evitare, magari, di dover rinunciare a Donnarumma, il cui addio non è comunque da escludere. Non è una virata rispetto a quanto costruito fin qui perché in ogni caso il Milan cerca e cercherà giovani da crescere e valorizzare, ma è certamente un nuovo ciclo, una linea che oggi non può prescindere dall'esigenza di rinunciare a qualcosa per arrivare a qualcos'altro. Quindi attenzione all'estate di Cutrone. Molta attenzione. Perché un tesoretto così il Milan ha davvero bisogno di sfruttarlo.