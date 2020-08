Milan, contatti con il Real per Oscar Rodriguez

MILAN

L'estate scorsa il blitz a Ibiza per strappare al Real Madrid Theo Hernandez, una delle più belle sorprese della stagione del Milan, e ora Paolo Maldini ci riprova. In attesa dell'annuncio del rinnovo di Ibrahimovic, atteso da un momento all'altro tra oggi e domenica visto che i rossoneri si ritroveranno lunedì, il direttore tecnico milanista sta infatti trattando con i Blancos Oscar Rodriguez, centrocampista classe 1998 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Leganes (30 presenze nella Liga e 9 reti) e che in rossonero ricoprirebbe il ruolo di vice-Calhanoglu. Il prezzo del cartellino è di 20 milioni di euro (come quello di Theo), ma il Real vorrebbe inserire il diritto di recompra. Ibra-Milan vicini al sì

A dispetto della retrocessione in Segunda Division, quella di Rodriguez col Leganes è stata un'ottima stagione, premiata con la prima convocazione nella nazionale spagnola da parte di Luis Enrique per i prossimi impegni in Nations League. Nel 4-2-3-1 impiegato da Stefano Pioli, il canterano del Real, dotato di grande duttilità, potrebbe agire sia come trequartista, sia come esterno offensivo sinistro o destro.

Rispetto a Aleksej Miranchuk della Lokomotiv Mosca (su cui c'è anche l'Atalanta) e a Rodrigo de Paul dell'Udinese, Oscar Rodriguez rappresenterebbe per il Milan un investimento meno impegnativo sotto l'aspetto economico, ma comunque il Real spara alto: complice la prima convocazione con le Furie Rosse, i Blancos chiedono 20 milioni di euro e un diritto di recompra per il futuro. Condizioni difficili da accettare per i rossoneri, ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero spianare la strada dell'affare.

