Il Real apre alla cessione di Rodrygo: Arsenal alla finestra

Il Real delle stelle si trova di fronte al caso Rodrygo. L'esterno brasiliano tra la chiusura della passata stagione con Ancelotti e le prime partite al Mondiale per Club con Xabi Alonso (in cui ha giocato appena 23 minuti nonostante fosse a disposizione) è stato impiegato pochissimo e ora vorrrebbe maggiore spazio. Secondo quanto riportato da The Athletic, fonti interne al Real Madrid avrebbero confermato l'apertura del club a una possibile cessione del brasiliano. Servirà però un'offerta congrua per strappare Rodrygo ai blancos che, nel 2019, avevano speso 40 milioni per acquistare l'allora esterno 18enne del Santos. Ora per farlo partire da Madrid servirà un'offerta irrinunciabile o quasi: secondo Transfermarkt il suo valore si aggira intorno ai 90 milioni di euro. Sempre seondo quanto riportato dal The Athletic la squadra che, al momento, starebbe pensando più seriamente a Rodrygo è l'Arsenal: il brasiliano è un vero e proprio pallino dei Gunners che potrebbero studiare l'assalto nelle prossime settimane, magari in seguito alla cessione del connazionale Gabriel Martinelli. Occhio a Rodrygo dunque, che potrebbe essere presto protagonista di un clamoroso trasferimento.