Milan, Chukwueze non convocato dal Villarreal: lunedì è atteso a Milano

MILAN

Chiusa l'operazione Okafor, i rossoneri stringono i tempi per il nigeriano

© Getty Images Il Milan va di corsa e si prepara a piazzare il settimo colpo di mercato. Chiusa l'operazione Okafor, i rossoneri si apprestano infatti ad aggiungere anche Samuel Chukwueze alla lista dei rinforzi per Stefano Pioli. Il nigeriano, è stato escluso dal Villarreal dall'amichevole contro l'Hannover ed è atteso tra domenica a lunedì a Milano per effettuare i test medici di rito e formalizzare poi l'intesa col Milan. Chukwueze rappresenta il grande obiettivo (centrato) rossonero per la fascia destra. Al Villarreal, che pure ha cercato di ottenere il massimo nonostante il contratto in scadenza tra un anno, andranno 20 milioni di euro di parte fissa e circa 8 di bonus.

Atteso in Italia a breve, il nigeriano molto probabilmente farà le visite mediche nella giornata di lunedì, poi metterà tutto nero su bianco a Casa Milan. In queste ore in Via Aldo Rossi sono in corso ulteriori contatti con gli iberici per definire i dettagli dell'operazione e ultimare la documentazione. Ma non si sta parlando solo dell'esterno: al centro dei discorsi anche Matteo Gabbia, profilo difensivo gradito agli spagnoli. L'eventuale affare riguardante il centrale però, verrà definito a parte. Intanto Chukwueze è stato escluso dal test con l'Hannover: un segnale molto chiaro sull'andamento della trattativa con i rossoneri.

Con il 24enne il Milan ha occupato l'ultimo posto da extra-comunitario restante: sarà una sorta di gemello di Rafael Leao, con i rossoneri che avranno due esterni a dir poco veloci. Per Pulisic quindi, l'altro grande colpo di Moncada, ci sarà spazio quasi sicuramente dietro la punta in un Milan che si preannuncia dir poco offensivo. La volontà, come ammesso dallo stesso Pioli, sarà quella di dominare maggiormente il gioco aumentando il livello delle giocate negli ultimi metri.