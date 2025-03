Milan, lo strano caso di Tomori: zero minuti giocati nell'ultimo mese e nuove voci di un addio

Poi l'episodio del pallone strappato a Pulisic a Firenze per far calciare il rigore ad Abraham e una lunga sequela di panchine, interrottasi improvvisamente con l'arrivo di Conceiçao. Il tecnico portoghese sembrava avere grande fiducia in lui, ne aveva fatto un perno difensivo in Supercoppa e durante il mercato di gennaio, quando Juventus e Tottenham si erano fatte sotto, si era speso più volte in prima persona per ribadirne l'importanza e la centralità nel progetto.