Milan, caso Pulisic: il rinnovo si fa complicato. Il suo futuro è ancora in bilico

La scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2027. Sulla carta il Milan si sente al sicuro, potendo contare anche su un'opzione di prolungamento unilaterale. Ma la realtà emersa nelle ultime ore racconta un'altra storia: è lo stesso Pulisic a voler prendere tempo. Gerry Cardinale e il nuovo tecnico Ruben Amorim lo considerano un pilastro imprescindibile, sia per ragioni di campo che di marketing globale, ma l'esterno americano preferisce aspettare. L'obiettivo del giocatore è valutare con estrema attenzione gli sviluppi del nuovo progetto tecnico targato Amorim e capire che tipo di Milan sta nascendo prima di legarsi a lungo termine.