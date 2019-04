Milan, c'è Malcom nel mirino: contatti con l'entourage

26/04/2019

Ma andiamo per ordine. Capitolo Malcom. Il brasiliano al Barcellona non ha trovato il giusto feeling con l'ambiente e vorrebbe cambiare aria per cercare nuovi stimoli e possibilità di dimostrare le sue qualità. La situazione ha attirato l'interesse di Leonardo, che si è subito mosso con i blaugrana. In particolare pare che Braida abbia già autorizzato il Milan a parlare con l'entourage del calciatore. Un via libera che avrebbe acceso la trattativa, che potrebbe essere portata avanti con due formule: dal prestito con diritto di riscatto al prestito con obbligo di riscatto. Da quanto trapela da ambienti blaugrana, in caso di passaggio in rossonero, per il brasiliano non sarebbe un problema la mancata partecipazione alla Champions. L'attaccante, infatti, sarebbe più interessato al progetto a lunga scadenza.



Progetto che avrebbe convinto anche Everton. Il Milan avrebbe raggiunto infatti ormai da qualche tempo l'intesa totale con il giocatore e c'è ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Restano solo da trovare l'intesa col Gremio, ma l'impressione è che l'affare possa andare in porto.



Discorso diverso invece per Allan Saint-Maximin. Anche in questo caso l'accordo col giocatore c'è da gennaio, ma il Nizza sembra intenzionato a giocare al rialzo sul prezzo del cartellino da qui a giugno. Il Milan non vorrebbe sborsare più di 25 milioni per il calciatore e starebbe valutando attentamente i pro e i contro dell'operazione, considerato che il francese sarebbe la prima riserva per l'attacco.