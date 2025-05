Roma, non solo il Boca nel futuro di Paredes

Il futuro di Leandro Paredes appare sempre più lontano dalla Roma. Il centrocampista argentino ha ammesso della clausola per il Boca Juniors, tuttavia come riportato da Calciomercato.com servirebbero almeno 3,5 milioni di euro, una spesa che la squadra di Buenos Aires non vorrebbe spendere in estate attendendo di riprenderlo a zero alla fine della prossima stagione. Su Paredes ci sarebbero quindi il Santos di Neymar e alcune formazioni arabe che lo avevano già corteggiato in estate.