Venezia, Antonelli: "Su Nicolussi Caviglia decideremo a fine stagione"

Il futuro di Hans Nicolussi Caviglia è ancora tutto da scrivere. Il Venezia non ha ancora deciso se rimarrà o meno il giocatore valdostano e la conferma arriva dal direttore sportivo Filippo Antonelli, intervenuto al Gran Galà del Calcio ADICOSP: "Hans sta crescendo, come tanti altri ragazzi, all’interno di un contesto dove ci piace valorizzare i giovani. È un ragazzo serio, che ha dimostrato continuità. Quello che accadrà sul mercato lo vedremo a fine campionato. Al momento è concentrato qui, come tutti”.