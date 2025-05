Leroy Sané sembrava a un passo dal rinnovo di contratto con il Bayern Monaco, tuttavia il futuro è ora tutto da riscrivere a causa di un cambio nell'entourage della squadra tedesca. Come riportato da Sky Sports DE il calciatore teutonico avrebbe cambiato agente, in quanto insoddisfatto dall'accordo trovato con il club, e avrebbe aumentato le pretese in vista del rinnovo.