Milan, senti Parolo: "Conceiçao è l'uomo giusto per il futuro"

Marco Parolo è sicuro: Sergio Conceiçao è l'uomo giusto per il futuro del Milan. L'ex giocatore della Lazio ha parlato della squadra rossonera nel podcast "Step on Football". "Per me il Milan oggi Conceiçao ce l'ha in mano. Oggi Conceiçao può fare un finale di stagione importante e fare una finale di Coppa Italia per vincere. E nel momento in cui vince la Coppa Italia si siede e dice: "Ciao, io sono Conceiçao. Io sono questo, voglio a, b, c, d, e, f, mi fa queste", e oggi la società Milan farebbe bene ad ascoltare Conceiçao e dargli questo. Perché ad oggi il Milan ha una confusione tale che non sa chi prendere come ds, e Moncada, Furlani, Ibra vogliono rimanere loro a comando e Conceiçao è l'uomo giusto per loro".