Venezia, Antonelli: "Vogliamo riscattare Stankovic"

Nonostante il grave infortunio che lo abbia costretto a saltare buona parte della stagione, Filip Stanković ha lasciato il segno nel cuore del Venezia. La conferma è arrivata dal direttore sportivo Filippo Antonelli che, in occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP, ha spiegato le intenzioni della squadra lagunare: "Stankovic è un altro giocatore che abbiamo voluto fortemente: abbiamo la possibilità di riscattarlo e lo faremo sicuramente. È un ragazzo che ha lavorato molto bene nei primi mesi. Condivido anche in questo caso i buonissimi rapporti con l’Inter, che ci hanno permesso di fare questa operazione. Deve continuare a lavorare così, e sono certo che potrà darci ancora tante soddisfazioni. C'è chi lo vuole? In realtà il riscatto lo faremo a giugno. Poi, eventualmente, valuteremo”.