Milan, Bonaventura verso l'addio: l'indizio arriva da Insragram

Ritorno al futuro per Giacomo Bonaventura? Il destino del centrocampista rossonero, il cui contratto col Milan è in scadenza a giugno, sembra con ogni probabilità essere lontano da Milano e ad alimentare le voci che circolano da tempo e che lo vedrebbero di ritorno all'Atalanta arriva anche un indizio social che sembra inequivocabile: sul suo profilo Instagram è scomparso infatti il follow al Milan, mentre è tornato quello al club bergamasco, dove si era affermato prima del trasferimento in rossonero nell’estate del 2014.