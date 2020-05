Scaroni e i "contagiati in via di guarigione". Giallo positivi al Milan

L'indiscrezione non è confermata, in attesa di concludere gli screening medici per dare comunicazioni precise e complete. Ma, secondo il 'Corriere dello Sport', anche il Milan avrebbe dei sospetti positivi al Covid-19 che sarebbero in via di accertamento, E in questo contesto le ultime dichiarazioni del presidente rossonero Paolo Scaroni si tingono di giallo. "Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione", ha detto durante WarRoom, il format web di Roma InConTra.