Milan, Bakayoko resta fino a fine stagione: sfumato l'ultimo tentativo con l'Adana

MILAN

Tempi troppo stretti e Chelsea impegnato nell'affare Enzo Fernandez: il centrocampista francese resta a Milanello

© Getty Images

Tiémoué Bakayoko resterà al Milan fino a giugno, cioè quando scadrà il prestito dal Chelsea. Nell'ultimo giorno di mercato si era riaperta la pista che portava all'Adana Demirspor, club rifiutato dallo stesso centrocampista francese qualche giorno fa. Ma i tempi stretti dell'operazione e il Chelsea impegnato nella chiusura dell'affare Enzo Fernandez hanno fatto saltare anche il secondo tentativo di trasferimento in Turchia da Montella.

In questa sessione di mercato Bakayoko è stato vicino prima alla Cremonese e poi al Lione ma le difficoltà burocratiche sulla risoluzione del prestito col Chelsea hanno fatto sfumare entrambe le ipotesi. "Purtroppo non ha avuto la possibilità di accasarsi alla Cremonese per una serie di problemi. Lione? Situazione un po' complessa a causi di alcuni problemi dovuti alla cessazione del prestito tra Chelsea e Milan", aveva spiegato il suo agente Federico Pastorello a Sky. In questa stagione Bakayoko non è mai sceso in campo, anche se convocato.