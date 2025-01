Milan, il Tottenham vuole Tomori: accordo per 30 milioni di euro, decide il giocatore

Fikayo Tomori è vicinissimo a lasciare il Milan in questi ultimi giorni del mercato invernale. Il Tottenham ha sorpassato l'Aston Villa e ora è in pole per il difensore inglese, uno dei grandi protagonisti dell'ultimo scudetto rossonero. Gli Spurs, infatti, hanno messo sul tavolo la bellezza di 30 milioni di euro (25 + 5 di bonus) ricevendo l'ok da parte dei rossoneri. A questo punto sarà il giocatore a decidere se rimanere a Milano o tornare in Premier League. Finito in fondo alle gerarchie sotto la gestione Fonseca, il centrale anglo-canadese ha ritrovato la titolarità con Sergio Conceiçao, ma l'offerta degli inglesi è davvero allettante, tanto che permetterebbe al Milan di fare un'importante plusvalenza di circa 15 milioni di euro.