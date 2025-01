Milan-Inter, un derby che può decidere la stagione: in palio tre punti fondamentali

Una partita che si presenta da sola. Per la terza volta in stagione, Milan e Inter si affrontano nel Derby della Madonnina. I rossoneri cercano la terza vittoria su tre, mentre per i nerazzurri, che hanno ritrovato Lautaro Martinez, è l’occasione giusta per conquistare altri tre punti e tenere vivo il duello con il Napoli. Una sfida che si prospetta ricca di gol ed emozioni, con un dato che lo conferma: negli ultimi dieci incroci, la partita non è mai finita in pareggio. In questa occasione, le probabilità che ciò accada sono del 27%. Ma chi è la favorita per la vittoria?