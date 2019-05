Milan, assalto del Psg a Donnarumma

17/05/2019

Ogni anno è la stessa storia, solo che questa volta l'addio potrebbe essere obbligato. A un anno di distanza dall'ultimo, timido assalto, Gigio Donnarumma è tornato nel mirino del Psg , che si prepara a presentarsi a casa Milan con un'offerta quasi irrinunciabile per il talentuoso portierino. Il punto è questo: il club di via Aldo Rossi considera Donnarumma incedibile, ma, anche per le solite questioni legate al FFP, non può permettersi di non prendere in considerazione offerte monstre. Tradotto: a quota 50-55 milioni - tanto, a quanto pare, i campioni di Francia sarebbero disposti a investire -, i rossoneri non potrebbero dire di no e dovrebbero accettare l'idea di lasciar partire il proprio gioiello più pregiato.