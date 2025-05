Milan, arriva a sorpresa il nome in pole position per il ruolo di ds: è Lee Congerton

Lee Congerton è, a sorpresa, il nome in pole per il ruolo di ds del Milan. Secondo la Gazzetta dello sport, nonostante la presenza all’Olimpico di Tare per la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna, non è l'ex laziale il prescelto. Congerton, 51enne gallese, all’Atalanta per due anni dal 2022 al 2024 come responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport, può vantare la scoperta di Calhanoglu e Lookman. Lui sembra così essere il prescelto per il compito delicato di rilanciare i rossoneri dopo una stagione, a detta dello stesso ad Giorgio Furlani, fallimentare.