Milan, André Silva saluta il Siviglia e rientra in rossonero

21/05/2019

Dopo un ottimo impatto ad inizio stagione (8 gol in 10 partite tra Liga ed Europa League), il rendimento di André Silva al Siviglia è andato via via calando fino al problema al tendine rotuleo che lo ha tenuto fermo da inizio aprile sino a fine stagione. Il club andaluso non riscatterà André Silva, arrivato in prestito dal Milan, come traspare anche dall'ultimo post su Instagram dell'attaccante, quais un addio: "Grazie Siviglia per l'incredibile accoglienza, finisce la stagione. Ho amato lo spirito del club e della città, spero che il futuro mi porti buone cose".