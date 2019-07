Milan: Andrè Silva-Monaco, via libera per Correa

Gli incastri di mercato sull'asse Milano-Madrid-Monaco sono in pieno svolgimento e, con la regia di Jorge Mendes, Angel Correa è pronto a vestire la maglia del Milan. I soldi per l'argentino arrivano dalla cessione di André Silva al Monaco, nella giornata di oggi effettuate le visite mediche e apposta la firma sul contratto quinquennale: i monegaschi verseranno 30 milioni di euro ai rossoneri, che poi si butteranno sull'argentino, affare virtualmente concluso ieri. Non solo Correa: Milan scatenato

Un affare da circa 45 milioni di euro: il Milan tornerà in Italia lunedì e dunque la prossima settimana potrebbe essere quella calda per visite mediche e firma sul contratto di cinque stagioni a 3 milioni di euro bonus inclusi. Esattamente, anche se magari con un look un po' meno appariscente, come sta accadendo per Bennacer che riposerà qualche giorno prima di aggregarsi i primi d'agosto a Milanello.

Agosto sarà poi il mese delle cessioni ma anche quello del difensore centrale e con la Juve il Milan sta valutando anche Rugani, l'alternativa a Demiral e a decidere sarà Sarri.