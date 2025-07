Il portiere del Barcellona Ter Stegen non rientra più nei piani del club blaugrana, che sta lavorando alla cessione del tedesco. Su di lui, potrebbero esserci anche alcune squadre italiane in cerca di un rinforzo tra i pali: Inter e Milan in caso di cessione di Sommer e Maignan, la Fiorentina se dovesse salutare De Gea, o il Napoli per dare a Meret un vice di grande peso.