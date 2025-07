Ufficiale il nuovo allenatore in casa Sampdoria: si tratta di Massimo Donati, ex giocatore blucerchiato nella stagione 2003-2004 e poi con le maglie di Messina, Atalanta, Palermo, Celtic, Verona e Bari. Dopo le esperienze in panchina con Sambenedettese e Legnago, ora Donati firma un anno di contratto con opzione con il club ligure. A lui il compito di riportare la Sampdoria in Serie A dopo la rocambolesca salvezza della scorsa stagione.