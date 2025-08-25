Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Milan-Harder, oggi nuovo incontro con l'agente

Il danese vicinissimo ai rossoneri: affare da 27 milioni. La pista Vlahovic non è tramontata ma si è fatta molto più difficile

25 Ago 2025 - 09:47

Tramontata definitivamente l'opzione Boniface, il Milan ha virato con decisione su Conrad Harder che è vicinissimo a diventare un nuovo attaccante rossonero. Tutto è divenuto chiaro domenica mattina nel vertice di mercato a Casa Milan a cui erano presenti Furlani, Tare e Allegri anche perché, poco prima dell'arrivo del tecnico livornese, dalla sede rossonera era uscito proprio l'agente dell'attaccante danese dello Sporting Lisbona a testimonianza della volontà di chiudere in fretta la trattativa. Ai più attenti, tra l'altro, non era sfuggita la presenza del procuratore a San Siro ad assistere al match con la Cremonese, segno che i dubbi sulle condizioni fisiche di Boniface erano praticamente già divenuti certezze.

A proposito di incontri, oggi ne avverrà un altro sempre con l'agente di Harder per sistemare gli ultimi dettagli del contratto, che sarà un quinquennale da 1,5-2 milioni di euro a salire stagione dopo stagione. Per quanto riguarda la trattativa con lo Sporting Lisbona è già tutto definito: 24 milioni di euro più 3 di bonus e il club portoghese si è assicurato il 10% su una futura rivendita.

Classe 2005, danese, Harder è cresciuto nelle giovanili del Nordsjælland, club con cui ha segnato 27 gol in 24 partite con la maglia dell'Under 19. Viste le ottime prestazioni, il club danese aveva deciso di promuoverlo in prima squadra facendolo debuttare il 4 giugno 2023: Harder era subentrato nei minuti finale della sfida di Superligaen pareggiata 0-0 contro il Vibor. Promosso definitivamente in prima squadra e individuato come erede di Gyokeres (che questa estate è passato all'Arsenal), l'attaccante ha messo a segno in totale 9 goal e 4 assist in 43 partite. 

MILAN-VLAHOVIC PIÙ DIFFICILE
La possibilità che arrivi una seconda punta resta in piedi ma si fa più difficile poiché un conto era l'esborso "minimo" del prestito oneroso di Boniface, un conto i 24 milioni da versare per Harder. Dunque o si troverà un profilo convincente da prendere in prestito oppure l'attacco rossonero rischia di restare così anche perché Dusan Vlahovic, dopo la rete contro il Parma e il ritrovato feeling coi tifosi, sembra più vicino alla permanenza alla Juventus. Ma da qui alle ultime ore di mercato non è da escludere nessuna possibilità, neppure la partenza di Gimenez (accostato alla Roma nonostante le parole del messicano) che consentirebbe di avere quel tesoretto per puntare proprio al serbo, valutato 20 milioni dalla Juve, non interessata a scambi nonostante la proposta rossonera con Saelemaekers sul piatto.

Giovanni Fabbian

Allegri sogna Rabiot ma i rossoneri puntano Fabbian: pronta l'offerta

milan
harder
agente

