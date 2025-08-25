Milan-Harder, oggi nuovo incontro con l'agente

Tramontata definitivamente l'opzione Boniface, il Milan ha virato con decisione su Conrad Harder che è vicinissimo a diventare un nuovo attaccante rossonero. Tutto è divenuto chiaro domenica mattina nel vertice di mercato a Casa Milan a cui erano presenti Furlani, Tare e Allegri anche perché, poco prima dell'arrivo del tecnico livornese, dalla sede rossonera era uscito proprio l'agente dell'attaccante danese dello Sporting Lisbona a testimonianza della volontà di chiudere in fretta la trattativa. Ai più attenti, tra l'altro, non era sfuggita la presenza del procuratore a San Siro ad assistere al match con la Cremonese, segno che i dubbi sulle condizioni fisiche di Boniface erano praticamente già divenuti certezze.