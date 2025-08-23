Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
DA MARSIGLIA

Marsiglia, De Zerbi tende la mano a Rabiot: "Spero ci siano le condizioni per sistemare le cose, non sono l'unico a decidere ma..."

Il tecnico ex Sassuolo: "Non solo per il valore del giocatore ma anche per quello della persona"

23 Ago 2025 - 22:37
© Getty Images

© Getty Images

De Zerbi apre a una riconciliazione con Adrien Rabiot, dopo le parole pesanti per la rissa con il compagno di squadra Jonathan Rowe, rivelando di "averlo contattato", sperando che "ci siano le condizioni per mettere a posto le cose". "Non ne ho ancora parlato con Pablo Longoria o Medhi Benatia. Ma spero che se anche ha commesso un errore, non solo per il valore del giocatore ma anche per quello della persona, che ci siano le condizioni per far sistemare le cose", ha detto il tecnico del Marsiglia nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Paris Fc. "Non sono io a chiudere le porte a nessuno, e non sono l'unico a decidere - ha aggiunto - Al contrario, è prima di tutto la società, più che l'allenatore, a dover decidere. Però mi sto rivolgendo a tutti. Se posso contribuire a risolvere questa situazione, sono disposto a fare qualsiasi cosa. Non per il giocatore, ma per la persona e per il bene di tutti. A livello umano, ancor più che calcistico. La voglia di riparare deve essere di tutti. Bisogna valutare molte cose a livello umano. Ma io sono una brava persona, e lo è anche Adrien. A volte bisogna fare un passo indietro con intelligenza e umiltà", ha concluso De Zerbi.

Leggi anche

La mamma di Rabiot ne ha per tutti: "De Zerbi abbaia, Benatia non all'altezza"

de zerbi
marsiglia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

00:20
DICH JURIC PRE PISA 23/8 DICH

Juric: “L’Atalanta deve essere umile, deve lavorare forte e in silenzio”

01:50
DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

01:39
DICH GILARDINO PRE ATA 23/8 DICH

Gilardino: "Come maratoneti: km dopo km dobbiamo pensare di raggiungere l'obiettivo"

01:24
DICH CUESTA PRE JUVE 23/8 DICH

Cuesta: "Firmare per un pareggio? Il calcio è imprevedibile"

02:11
Novità XXL: Serse Cosmi

Novità XXL: Serse Cosmi

01:30
Bonny, voglia di Inter

Bonny, voglia di Inter

01:33
De Zerbi scarica Rabiot

De Zerbi scarica Rabiot

01:40
Di Gregorio muro Juve

Di Gregorio muro Juve

01:24
Domani Juventus-Parma

Domani Juventus-Parma

01:18
Italiano punta Roma

Italiano punta Roma

01:43
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:52
Stasera Milan-Cremonese

Stasera Milan-Cremonese

01:15
Reggio Emilia Live

Reggio Emilia Live

01:50
Campioni a Reggio Emilia

Campioni a Reggio Emilia

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

I più visti di Calcio Estero

Kessiè

Ronaldo, record amaro: Supercoppa all'Al Ahli nella festa degli ex Serie A

Calabria, esordio ok con il Panathinaikos: rimonta e vittoria in Europa League

Al Nassr - 100 gol

CR7, altro record: è il primo a segnare 100 gol per quattro club diversi

Neymar, umiliazione e lacrime: "Una m... e una vergogna. Mai vissuto una cosa del genere"

MCH SCONTRI COPA SUDAMEICANA 22/8 MCH

Scontri sugli spalti in Independiente-Universidad: 20 feriti

MCH LIBERTADORES RIVER-LIBERTAD 22/8 MCH

"River Plate-Libertad, Martinez Quarta decisivo dal dischetto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:58
Sassuolo, Grosso: "Siamo rimasti in gara a testa alta"
21:55
Lecce, Di Francesco: "Mancata qualità ultimi 20 metri ma siamo stati bravi"
21:54
Genoa, Vieira: "Il livello è alto, mi tengo il punto"
21:30
Bologna: Immobile subito ko, fuori al 30' all'Olimpico
21:27
Questura Como, annullare biglietti comprati da laziali per settori casa