MANOVRE ROSSONERE

Milan, allarme Pulisic: le sirene della Mls tentano Capitan America

Il New York City si è fatto avanti con una maxi offerta per il centrocampista. Cardinale vorrebbe trattenerlo, ma...

24 Giu 2026 - 07:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Cardinale ha blindato Christian Pulisic, perché un Milan americano "deve" avere un americano in squadra. Eppure, in questi giorni, attorno al nome del 27enne centrocampista si fanno tante chiacchiere, di mercato. Che i Mondiali nordamericani non hanno fatto altro che alimentare, soprattutto dopo che essere tornato a casa ha restituito il sorriso al figlio di Hershey. Come racconta la Gazzetta, Pulisic adesso è a un bivio: da una parte c'è un futuro ancora in rossonero, nonostante la delusione per la Champions League mancata, dall'altra una nuova avventura in patria con la maglia del New York City. Con tanto di maxi ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione e contratto di cinque anni. Non poca roba.

Anche perché la trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ma con opzione a favore del club per prolungarlo di un altro anno, si è arenata tempo fa e non se ne è più riparlato. E' emerso qualche dubbio, da entrambe le parti, e anche le ultime prestazioni in campo ne hanno risentito.

L'agente di Capitan America ha iniziato a guardarsi in giro senza trovare valide alternative, almeno sino alla chiamata della Grande Mela. Al momento, però, al Milan non è giusta alcuna offerta, ma l'impressione è che non sarà di quelle irrinunciabili.

Un motivo in più, insomma, per chiudere le porte alla cessione. A meno che non sia proprio lo stesso Pulisic a chiedere di lasciarlo andare. Trattenerlo controvoglia e con all'orizzonte la necessità di rinegoziare l'accordo economico (molto al rialzo visti i dollari messi sul piatto dal New York City) per non perderlo a zero tra due stagioni, potrebbe essere solo un autogol.

Leggi anche

Leao dribbla la domanda sul futuro: "Decido dopo il Mondiale. Amorim? È molto bravo"

pulisic
milan

Ultimi video

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

02:01
Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

02:09
Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

01:53
Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

01:22
Ripartenza Fiorentina

Fiorentina, Paratici chiaro sul futuro di Kean

00:11
MCH USCITA CHIVU SEDE INTER 18/6 MCH

Chivu lascia la sede dell'Inter dopo il rinnovo

01:30
MCH ARRIVO CHIVU SEDE INTER MCH

Chivu arriva in sede per firmare il rinnovo

00:14
MCH USCITA MAROTTA SEDE INTER 18/6 MCH

Inter, toccata e fuga in sede per Marotta

00:05
MCH ARRIVO MAROTTA IN SEDE MCH

Inter, Marotta arriva in sede tra mercato e rinnovo di Chivu

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

I più visti di Milan

Milan, lascia anche il preparatore dei portieri Filippi: altro indizio per l'addio di Maignan?

Ramos e Gimenez

Milan, nuovo attaccante per Amorim: pronto Ramos grazie all'assist di Gimenez

Cardinale al centro e un Milan più snello: nessun nuovo dt, Almstadt e Gardiner saranno protagonisti

Amorim riparte dallo Sporting Lisbona: c'è Pedro Gonçalves per il dopo-Leao

Bobby Gardiner: ecco chi è il nuovo Director of Football Intelligence scelto da Gerry Cardinale

Da Modric a Rabiot e Maignan: la rimonta complicata del manager Amorim

Mercato ora per ora
Vedi tutti
08:41
Hernani vicino al Palermo, il ds Osti tratta con il Monza
23:25
L'Atalanta piomba su Alajbegovic: contatti con l'entourage per anticipare la Roma
22:57
Sorpresa Cesena, Diamanti è sempre più vicino: contratto di un anno con opzione
22:37
Genoa, Lopez annuncia il rinnovo di Messias per un'altra stagione
17:58
Ravenna, è ufficiale l'ingaggio di Ronaldinho: "Voglio segnare mio ultimo gol da professionista con questa maglia"