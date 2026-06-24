Milan, allarme Pulisic: le sirene della Mls tentano Capitan America

Cardinale ha blindato Christian Pulisic, perché un Milan americano "deve" avere un americano in squadra. Eppure, in questi giorni, attorno al nome del 27enne centrocampista si fanno tante chiacchiere, di mercato. Che i Mondiali nordamericani non hanno fatto altro che alimentare, soprattutto dopo che essere tornato a casa ha restituito il sorriso al figlio di Hershey. Come racconta la Gazzetta, Pulisic adesso è a un bivio: da una parte c'è un futuro ancora in rossonero, nonostante la delusione per la Champions League mancata, dall'altra una nuova avventura in patria con la maglia del New York City. Con tanto di maxi ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione e contratto di cinque anni. Non poca roba.