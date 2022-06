Milan, addio a Botman: il difensore ha accettato l'offerta del Newcastle

La fumata bianca non è arrivata, per Sven Botman è arrivata quella bianconera del Newcastle. La settimana decisiva per il futuro del difensore olandese del Lille ha portato notizie non positive per il Milan che dovrà fare a meno del centrale individuato da Maldini per prendere il posto di Romagnoli: il Lille ha accettato l'offerta del Newcastle e il giocatore si è convinto ad accettare il trasferimento nel nord dell'Inghilterra in un affare da 40 milioni di euro.