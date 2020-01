Milan, accordo con la Dinamo Zagabria per Dani Olmo: ma Barisic smentisce

MILAN

Il Milan vicinissimo a un grande colpo di mercato: la Dinamo Zagabria avrebbe accettato l'offerta di 20-25 milioni di euro più bonus per Dani Olmo, giocatore già seguito la scorsa estate. Il giocatore e il suo agente Andy Barra, scrivono in Croazia, starebbero spingendo per una conclusione rapida e positiva dell'affare. "La Dinamo sa che il contratto del ragazzo scade nel 2021 e questo è l'ultimo inverno in cui posso venderlo a buone cifre. Il ragazzo poi ha rifiutato un rinnovo quinquennale da 1,5 milioni di euro" racconta Nikola Lipovac, giornalista croato che per primo ha svelato la trattativa, a Radio Rossonera. Dal cllub croato però arrivano smentite: "Speculazione giornalistica". Ecco Dani Olmo, il regalo di Boban a Pioli









































Lipovac rivela come Dani Olmo sia un pallino di Boban: "Lo voleva già dopo l'Europeo Under 21, poi lo avete visto anche in Champions League contro l'Atalanta. Sicuramente è una delle soluzioni che Zvonimir sta cercando per il Milan". Ventuno anni ma già la concretezza per fare il grande salto: "In Croazia ne sono convinti, è stato il miglior giocatore dello scorso campionato e ha esperienze sia in Europa che Champions League. La lingua italiana? Ha conquistato la Croazia a 16 anni, non avrà problemi...".

Sulla collocazione tattica: "In Italia può fare bene, è un trequartista che gioca tra le linee, crea spazi e sa anche fare gol. Non solo, studia molto gli avversari ed è stato il giocatore della Dinamo Zagabria che ha corso di più nella scorsa stagione". A questo punto manca solo la fumata bianca: "I 20-25 milioni più bonus sarebbero un record per il campionato croato, credo la Dinamo dirà di sì. Miguel Olmo, il padre, sta cercando un club dove il figlio possa giocare titolare e proseguire la crescita: il Milan, una squadra che vuole tornare grande, è la risposta".

BARISIC SMENTISCE

La notizia che circola in Croazia fa sognare i tifosi rossoneri, ma il presidente della Dinamo Zagabria, Mirko Barisic, smentisce seccamente: "La notizia non so da dove sia uscita, anche perché sono il numero uno del club e posso dire di non aver ricevuto nessuna chiamata. Né dal Milan, né in generale dall'Italia. Per questo posso catalogare quel che è uscito come una speculazione giornalistica. Poi, da qui a fine gennaio mancano ancora due settimane per cui tutto può succedere". "Dani Olmo ha un contratto fino al 2021 con la Dinamo e resta con noi" ha aggiunto Barisc.

