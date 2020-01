Mercato Milan: Rodriguez ha l'ok col PSV, Biglia proposto al Celta

PORTE GIREVOLI

Sono ore, giorni e settimane frenetiche a Casa Milan. L'aria di rivoluzione nella squadra rossonera paventata nei primi giorni di mercato, sta prendendo forma un tassello dopo l'altro. Se i pezzi pregiati in vendita come Suso, Piatek e Paquetà ancora non hanno attirato un'offerta concreta, la dirigenza del Milan sta diminuendo il monte ingaggi. Dopo Reina e Borini, può partire Rodriguez: accordo col PSV e rilancio del Fenerbahce.

Il summit nella sede del Milan tra l'agente del terzino svizzero, la dirigenza rossonera e gli emissari del club olandese ha dato un esito positivo. Le basi per trovare un rapido accordo ci sono con il Milan che chiede non meno di 6 milioni di euro per lasciare partire subito il giocatore, quanto basta per non registrare una minusvalenza in bilancio. La buona notizia per il club, e per il giocatore, è che il Fenerbahce è pronto a rilanciare per convincere il giocatore a scegliere la Turchia. L'eventuale partenza aprirebbe un vuoto da colmare sulla fascia con i nomi di Aurier e Kurzawa, rilanciati dalla stampa britannica, a riempire la casella delle ipotesi. Difficile. Il Milan avrebbe poi chiesto al PSV una corsia preferenziale per il terzino destro Dumfries.

A Casa Milan però, come dicevamo, sono giorni frenetici. Suso è in partenza, c'è stato un incontro nei giorni scorsi con la dirigenza per spiegare l'intenzione dello spagnolo di lasciare il club rossonero, con la scelta che lo stesso Suso avrebbe - e il condizionale è d'obbligo - già comunicato ai compagni di squadra. Al lavoro per trovare l'offerta giusta c'è Mino Raiola: qualche interessamento è stato registrato in Spagna e Inghilterra, mentre il Lipsia avrebbe fatto un sondaggio sulle richieste rossonere che si aggirano sui 25 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Under dalla Roma.

I due nomi caldi sul mercato, quelli con cui il Milan vorrebbe costituire un tesoretto importante, sono Piatek e Paquetà. Nonostante i tanti rumors per il centravanti polacco e il centrocampista brasiliano, squilli del mercato invernale della scorsa stagione, non sono arrivate offerte concrete. Il Tottenham è interessato al numero 9 e potrebbe inserire Aurier nei discorsi, mentre sul fronte Psg per il brasiliano non si sono registrati passi avanti nelle ultime settimane.

Infine il centrocampo. Lucas Biglia è stato proposto a Celta Vigo e a diversi club di Premier e una sua partenza a gennaio non è da escludere. Nelle ultime ore però sta prendendo corpo l'avvicinamento di Kessie all'Inter, già proposto per Politano in prima battuta. Un affare però è ancora possibile, ma con la carta Vecino. Complicato trovare un accordo per far quadrare i conti, ma le due società ci proveranno. E il Milan, se tutte queste uscite dovessero andare in porto, si prepara ad essere protagonista nell'ultima settimana di calciomercato.