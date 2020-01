Clamoroso dalla Croazia: Milan a un passo da Dani Olmo

IL BLITZ

Il Milan sarebbe vicinissimo a un grande colpo di mercato. Secondo il quotidiano Sportske Novosti, Zvone Boban avrebbe infatti recapitato alla Dinamo Zagabria un'offerta di 30 milioni per Dani Olmo, giocatore già seguito la scorsa estate. Il giocatore e il suo agente Andy Barra, scrivono in Croazia, starebbero spingendo per una conclusione rapida e positiva dell'affare. Dani Olmo, trequartista 21enne, sarebbe il giocatore ideale per giocare alle spalle di Ibrahimovic o, in alternativa, dietro a due punte in un 4-3-1-2 o in un 3-4-1-2, modulo che Pioli potrebbe decidere di adottare con l'arrivo di Kjaer. Ecco Dani Olmo, il regalo di Boban a Pioli









































Assalto del Milan al talento della Dinamo Zagabria















































Sarebbe quindi Olmo, dopo Ibra, il secondo grande rinforzo per Pioli. La cifra, se confermata dai fatti, è importante e dà un senso logico alle molte manovre in uscita di questi giorni. Insomma, dentro lo spagnolo per 30 milioni, fuori i giocatori con gli ingaggi più alti e, tra questi, almeno un paio - Suso e Paquetà, per dire - in grado di coprire lo sforzo economico messo sul piatto per convincere la Dinamo Zagabria. La trattativa, stando a quanto scritto da Sportske Novosti, giornale solitamente molto attento e preciso, sarebbe in stato avanzato e il giocatore avrebbe fretta di trasferirsi a Milano. Restano da limare i soliti dettagli e trovare la quadra definitiva. Poi, se tutto sarà confermato, Olmo potrà arrivare alla corte di Pioli.

Come detto il suo nome non è una novità per il Milan. Lo spagnolo era stato accostato, insieme al compagno di squadra Moro, al Milan nella scorsa estate. Poi Boban aveva preferito prendere tempo e non se ne era fatto più niente. Il tempo, a quanto pare, è adesso. Nei prossimi giorni vedremo poi se tutti i pezzi del puzzle andranno a posto o se, alla fine, non si arriverà alla fumata bianca. Con Olmo, però, il mercato rossonero sarebbe chiuso o quasi, anche se resterebbe aperta una casella per un terzino destro (Maldini spinge molto per Dumfries) ed eventualmente per un altro centrale difensivo. Boateng, in questo caso, il nome più caldo.