Mercato Milan: settimana decisiva per Ziyech e Renato Sanches

mercato milan live

TEMPO REALE

Dybala resta sullo sfondo, De Ketelaere è il sogno proibito, ma prima servono uscite

DA ZIYECH A RENATO SANCHES: IL MILAN PROVA L'AFFONDO DECISIVO

Il mercato del Milan comincerà concretamente lunedì e la prima settimana di azione ha tutta l'aria di poter già essere molto importante. Nell'agenda di Maldini e Massara ci sono due affari da chiudere al più presto: i colloqui con il Chelsea per Ziyech sono più che aperti, con il giocatore che ha già dato il suo benestare al trasferimento in rossonero e la necessità, adesso, di trovare la formula giusta con i londinesi. Si tratta sulla base di un prestito che il Milan vorrebbe con diritto mentre i Blues puntano a concedere con obbligo di riscatto. Le parti non sono lontane anche perché la volontà comune è quella di arrivare alla fumata bianca. L'altro fronte riguarda Renato Sanches. Con il portoghese era fatto tutto da tempo, ma l'inserimento del Psg ha certamente complicato la trattativa. Il Lille assicura di non aver ricevuto offerte concrete dai parigini per il giocatore che, però, ha invece in mano una proposta dei campioni di Francia che ha inevitabilmente fatto saltare il vecchio accordo con il Milan sull'ingaggio. La volontà di Maldini e Massara resta quella di portare Sanches a Milano e nei prossimi giorni è probabile un'offerta al rialzo per convincerlo a scegliere il Milan.

DYBALA E IL SOGNO DE KETELAERE

Il forte pressing per Ziyech (l'alternativa potrebbe sempre essere Noa Lang), non influisce sulla corsa rossonera al trequartista. Di Dybala ne abbiamo parlato a parte, le voci su De Ketelaere si sono invece leggermente smorzate negli ultimi giorni. Questo non significa affatto che il Milan abbia mollato la presa. Il giocatore del Bruges, per cui serve un investimento da 30-35 milioni, resta in cima alla lista di Maldini e Massara che sono convinti si tratti di un talento assoluto. Budget alla mano, però, per poter mettere sul piatto l'offerta giusta serve probabilmente almeno una cessione. Saelemaekers (o Messias, nonostante il riscatto) e Rebic restano gli indiziati principali a lasciare il Milan ma al momento non ci sono ancora offerte concrete per nessuno dei due. Con l'andare del mercato è possibile che arrivino serie manifestazione di interesse, nel frattempo l'affare De Ketelaere resta sullo sfondo. Attenzione anche alle altre uscite che potrebbero portare soldi o liberare spazio nel monte ingaggi: da Caldara, che piace allo Spezia, a Gabbia (Samp) fino a Bakayoko, per cui sarà cercata una soluzione con il Chelsea per risolvere con anticipo il prestito biennale.

L'AGENTE DI SESKO: "NE HO PARLATO CON MALDINI, SA TUTTO DI LUI"

Benjamin Sesko è più di un'idea per l'attacco del Milan. Elvis Basanovic, agente del giovane centravanti, ha parlato dell'incontro con Paolo Maldini di qualche giorno fa a Casa Milan a Salzburg24: "Ho parlato con Paolo Maldini di tante cose. Ovviamente è venuto fuori anche il nome Benjamin Sesko. Lo conosce molto bene, sa tutto di lui. Nei prossimi anni sarà uno dei migliori attaccanti d'Europa".

DOUGLAS LUIZ SI ALLONTANA, MA SANCHES NON E' ANCORA PERSO

Nonostante i contatti delle ultime ore con il suo entourage, arrivano notizie negative sulla rincorsa del Milan a Douglas Luiz. Individuato come alternativa a Renato Sanches, prima scelta finita nel mirino del Psg (che offre un ingaggio decisamente superiore a quello proposto da Maldini e Massara), il centrocampista brasiliano dell'Aston Villa pare deciso a rimanere ancora un anno in Premier per poi uscire a parametro zero nel giugno 2023. Attenzione intanto al portoghese del Lille perché, risolte le magagne contrattuali di Maldini e Massara, la pista potrebbe riaprirsi dato che, come spiegato dal numero uno del club francese, i parigini non hanno ancora avanzato nessuna offerta ufficiale.

FIORENTINA: SPUNTA IL NOME DI SIMON KJAER PER LA DIFESA

L'ultimo nome per la difesa della Fiorentina è Simon Kjaer. Secondo La Nazione l'esperto difensore del Milan è uno dei centrali su cui la società viola ha preso informazioni nel caso parta Milenkovic. Il trentatreenne dopo il grave infortunio al ginocchio è già rientrato in campo con la sua nazionale danese, ma le sue condizioni sono tutte da verificare come la disponibilità del Milan ad aprire una trattativa.

UFFICIALE IL PROLUNGAMENTO DI MIRANTE

Come da attese, confermato Mirante: "AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di Antonio Mirante fino al 30 giugno 2023".

UFFICIALE IL RISCATTO DI FLORENZI

Alessandro Florenzi è a tutti gli effetti un giocatore del Milan: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi da AS Roma. Il difensore ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Alessandro, dopo essersi laureato Campione d'Italia con il Milan nella scorsa stagione, collezionando 30 presenze e 2 gol, continuerà a indossare la maglia rossonera numero 25".