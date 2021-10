Mercato Milan, scatto per bomber Lucca: a gennaio uno tra Adli e Faivre

MOSSE ROSSONERE

La società rossonera pronta a trattare col Pisa per il centravanti di due metri valutato 10 milioni

In Serie B è l'uomo dell'inizio di campionato, ma le sue prestazioni a suon di gol hanno incuriosito anche il ct della Nazionale Roberto Mancini sempre alla ricerca di un centravanti puro. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa con cui ha segnato sei gol nelle prime sette giornate, finito nel mirino dei più importanti club italiani, primo su tutti il Milan. La società rossonera ci sta pensando subito, ma per la prossima stagione.

Ventuno anni appena compiuti, Lucca - altezza due metri - non ha mai nascosto di ispirarsi a Ibrahimovic e ha caratteristiche che nei centravanti di oggi sono difficili da ritrovare, come prestanza fisica, capacità di lavorare di sponda per far salire la squadra e abilità nel difendere la palla spalle alla porta. A queste va aggiunto l'istinto del gol che non gli manca e una buona agilità nonostante l'altezza.

Dopo i 14 gol messi a segno con il Palermo nella passata stagione, l'inizio in Serie B con il Pisa è più che promettente e - secondo la Gazzetta dello Sport - ha attivato i meccanismi di mercato del Milan facendolo diventare un profilo stuzzicante. Per battere la concorrenza delle altre società l'idea della dirigenza rossonera sarebbe quella di accelerare i discorsi col Pisa dove valutano il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. Il Milan potrebbe prenderlo subito per lasciarlo fino a fine stagione in Toscana, ma la trattativa quando partirà non sarà delle più semplici.

Il Milan a gennaio però dovrebbe muoversi anche sulla trequarti per dare un'alternativa valida a Diaz. In quel caso i nomi sono già noti e provengono dalla Ligue 1. Il primo è Adli, già acquistato per la prossima stagione e che potrebbe anticipare il suo sbarco a Milano di qualche mese; il secondo è Faivre, sedotto in estate ma lasciato a Brest per la richiesta di 15 milioni di euro giudicata troppo eccessiva. Se le pretese dovessero abbassarsi, i discorsi potrebbero riprendere da una posizione già avanzata.