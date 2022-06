Mercato Milan: per Asensio il problema sono i costi, contatto con Acerbi

mercato milan live

Sfumato Botman, gli uomini mercato rossoneri sono a caccia di un piano B per la difesa. Ottimismo per Renato Sanches

ACCELERATA PER ACERBI

Sfumato Botman, pronto a firmare con il Newcastle, il Milan è chiamato a trovare un'alternativa all'olandese per completare la difesa. Secondo il Corriere della Sera c'è stata una accelerazione per Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio: il difensore ha detto sì ai rossoneri che ora devono trattare con Lotito. Il club biancoceleste non vuole lasciarlo partire gratis (ha un contratto fino al 2025) ma non farà particolari resistenze visto che dall'uscita di Acerbi dipende la possibile entrata di Romagnoli, proprio dal Milan. Le alternative restano Malick Thiaw, Maxime Esteve e Theate del Bologna. Questo a meno che, a sorpresa, il Milan non decida di riaprire le trattative per il rinnovo con Romagnoli.

GABBIA E CASTILLEJO NEL MIRINO DELLA SAMP

Il Milan lavora ovviamente anche in uscita. Matteo Gabbia è finito nel mirino della Samp, che valuta con attenzione anche Castillejo, già seguito in passato ma non entusiasta di trasferirsi a Genova. Lo spagnolo, tra l'altro, piace al Valencia di Gattuso, destinazione probabilmente più gradita. Colombo si avvicina invece al Lecce, che potrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri.

NUOVO CONTATTO PREVISTO PER DE KETELAERE

De Ketelaere continua a rimanere nel mirino del Milan. Lo scrive calciomercato.com, secondo cui sarebbe naufragato il tentativo fatto dal Leeds lasciando così aperta la possibilità dei rossoneri di arrivare a una fumata bianca. Il Bruges continua a chiedere tra i 35 e i 40 milioni, ma la rinuncia forzata a Botman garantisce in questo senso a Maldini e Massara un piccolo tesoretto da investire in quella zona del campo. Tra i papabili restano anche Ziyech, che si è offerto al Milan e verrebbe preso in considerazione solo in caso di apertura del Chelsea al prestito (si era parlato di prestito oneroso a 6-7 milioni), e Noa Lang, il cui cartellino è valutato attorno ai 20 milioni.

ASENSIO, IL PROBLEMA SONO I COSTI

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola "Asensio, un regalo per Maldini (che festeggia il compleanno, ndr)" e il nome del gioiello in scadenza col Real nel 2023 di sicuro piace molto dalle parti di Casa Milan, ma i Blancos chiedono 30 milioni per lasciarlo partire al suo ultimo anno di contratto e soprattutto lo spagnolo vorrebbe un ingaggio attorno ai sei milioni di euro: cifre non compatibili col nuovo corso rossonero.

OTTIMISMO PER RENATO SANCHES

Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan continua a tenere viva la pista per Renato Sanches del Lille. Per il portoghese classe 1997 filtra ottimismo: l'inserimento del Psg potrebbe essere stata soltanto una manovra di disturbo per far lievitare il prezzo del gioiellino del club frandese.

TORNA DI MODA ZIYECH PER L'ATTACCO

Hakim Ziyech è tornato di prepotenza di moda per il mercato del Milan. L'esterno marocchino del Chelsea, già accostato ai rossoneri nella scorsa stagione, non ha trovato molto spazi con i Blues e potrebbe partire. Per questo motivo l'interesse del Milan è concreto e si sta lavorando col Chelsea per capire la fattibilità di un'operazione, cercando un'eventuale intesa su formula e cifre. Il giocatore avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento.

SFUMA BOTMAN, ACCORDO COL NEWCASTLE

Sven Botman si è allontanato definitivamente dal Milan. Il difensore del Lille, infatti, ha deciso di accettare la proposta del Newcastle, arrivando a un accordo di massima. Il club inglese aveva già presentato ai francesi un'offerta superiore a quella rossonera: 37 milioni di euro più bonus contro i 30 di Maldini e Massara. Ora i campioni d'Italia dovranno trovare un'alternativa per la difesa.

RINNOVO LEAO, CHIESTI 6 MILIONI

Il portoghese sa di essere la perla del forziere rossonero, dunque detta i suoi termini senza paura. Secondo La Gazzetta dello Sport, Leao avrebbe chiesto un contratto da sei milioni a stagione. La dirigenza rossonera ci pensa: la cifra è alta, tanto da rallentare il dialogo col suo entourage.