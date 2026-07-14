Vuskovic al Brighton, affare vicino ai 60 milioni di euro

Il Brighton ha ingaggiato il 19enne difensore croato Luka Vuskovic dal Tottenham per una cifra record di 46 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro), con un contratto quinquennale più opzione per una ulteriore stagione. Vuskovic era arrivato al Tottenham nel 2025 proveniente dall'Hajduk Spalato. Poco dopo il suo arrivo agli Spurs, è stato ceduto in prestito all'Amburgo, con cui ha disputato 30 partite nella scorsa stagione, segnando sei gol in Bundesliga. L'allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, ha dichiarato che il club ha seguito da vicino la carriera del promettente Vuskovic. Sostituirà il difensore centrale olandese Jan Paul van Hecke nella rosa di Hurzeler, che ha fatto il percorso inverso passando al Tottenham. Vuskovic vanta sei presenze e un gol con la nazionale maggiore croata e ha esordito ai Mondiali contro l'Inghilterra nella fase a gironi il mese scorso.