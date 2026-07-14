Il Manchester City punta Bouaddi: Maresca vuole portarlo in Inghilterra

Il futuro di Ayyoub Bouaddi potrebbe essere lontano dal Lille. Secondo quanto riportato da The Athletic, il centrocampista marocchino è finito nel mirino del Manchester City di Enzo Maresca, grande estimatore del classe 2007. Il club inglese vorrebbe provare a chiudere l'operazione già in questa sessione di mercato e sarebbe disposto a lasciarlo in Francia ancora un anno in prestito per farlo crescere ulteriormente. Bouaddi ha messo in campo grandi prestazioni al Mondiale e ora il Lille lo valuta intorno ai 100 milioni di euro.