Il Manchester City punta Bouaddi: Maresca vuole portarlo in Inghilterra

14 Lug 2026 - 14:15
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Ayoub Bouaddi, Marocco © Getty Images

Ayoub Bouaddi, Marocco © Getty Images

Il futuro di Ayyoub Bouaddi potrebbe essere lontano dal Lille. Secondo quanto riportato da The Athletic, il centrocampista marocchino è finito nel mirino del Manchester City di Enzo Maresca, grande estimatore del classe 2007. Il club inglese vorrebbe provare a chiudere l'operazione già in questa sessione di mercato e sarebbe disposto a lasciarlo in Francia ancora un anno in prestito per farlo crescere ulteriormente. Bouaddi ha messo in campo grandi prestazioni al Mondiale e ora il Lille lo valuta intorno ai 100 milioni di euro. 

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