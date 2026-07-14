Cremonese, dal Modena arriva il regista Fabio Gerli

Milano, 14 lug. (LaPresse) - La Cremonese comunica "di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Modena FC i diritti alle prestazioni sportive di Fabio Gerli". Regista di grande esperienza e qualità, il classe 1996 ha vissuto sei stagioni in forza agli emiliani diventandone presto un punto di riferimento e indossando anche la fascia da capitano. Dopo aver vinto il Girone B di Serie C nel 2021-22, a partire dall'anno successivo ha giocato 127 partite in Serie B registrando 4 gol e 7 assist. Nel corso della propria carriera, oltre a quella del Modena, ha vestito le maglie di Virtus Entella, Robur Siena, Bassano Virtus e Santarcangelo Calcio giocando 192 partite in Serie C e 136 in Serie B.