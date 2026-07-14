Inter, torna Kovacic? Il Manchester City propone il croato

Mateo Kovacic è stato proposto all'Inter come rinforzo per la mediana, riaprendo le porte a un suggestivo ritorno del giocatore croato a Milano. La dirigenza nerazzurra sta valutando il profilo del classe 1994, che potrebbe lasciare il Manchester City con cui ha un contratto in scadenza nel 2027. La suggestione, riportata da Matteo Moretto, resta al momento in una fase esplorativa: il direttore sportivo Piero Ausilio, che ha sondato anche il profilo di Curtis Jones, sa bene che per concretizzare il ritorno dell'ex nerazzurro - già protagonista a San Siro tra il 2013 e il 2015 - sarà necessario sfoltire la rosa prima di procedere.