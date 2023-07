Mercato Milan, è Gustav Isaksen l'alternativa a Chukwueze

MANOVRE ROSSONERE

Il Villarreal spara alto per il nigeriano in scadenza nel 2024 (che è anche extracomunitario) e i rossoneri affondano per il classe 2001 del Midtjylland che piace anche alla Juve e quest'anno ha segnato alla Lazio

"È arrivato il momento di apportare qualche cambiamento" ha dichiarato Stefano Pioli nella prima conferenza stampa della nuova stagione, che tradotto vuol dire anche che la squadra che sta nascendo (Loftus-Cheek, Romero e Sportiello sono già a Milanello, Pulisic è atteso mercoledì) non dovrà più essere 'sbilanciata a sinistra', come capitato troppo spesso l'anno scorso per via del divario tecnico tra la coppia Theo-Leao e chi giocava sull'altra fascia. Ecco perché come confermato dallo stesso tecnico una delle priorità è "un esterno destro con velocità e forte nell'uno contro uno": all’identikit risponde perfettamente Samuel Chukwueze, che è il prescelto, ma le difficoltà di accordo economico con il Villarreal hanno aperto anche ad altre strade sia per lo slot da extracomunitario (Taremi del Porto), sia sulla destra. Il nome in questo senso è quello di Gustav Tang Isaksen, esterno destro classe 2001 del Midtjylland già seguito con molto interesse nella passata stagione e protagonista in Europa quest'anno.

Se lo ricorda bene Maurizio Sarri perché Isaksen, che l'anno scorso ha vinto il titolo di capocannoniere della Superligaen, era stato praticamente impossibile da fermare per la sua difesa e aveva segnato sia all'Olimpico sia nel clamoroso 5-1 con cui la Lazio era stata sconfitta in casa del Midtjylland in Europa League. Il 22enne danese è un esterno d'attacco veloce che coi suoi dribbling sa creare superiorità numerica e che può ricoprire anche il ruolo di centravanti atipico, nella passata stagione, che è stata quella dell'esplosione, ha collezionato 22 gol e 9 assist in 45 partite e può davvero rappresentare l'alternativa low cost a Chukwueze.

I contatti tra il Milan e il club danese sono in corso e ci sarebbe già un'intesa verbale con il giocatore, se la prevista nuova offerta al Villarreal per il nigeriano sarà respinta i rossoneri si fionderanno su Isaksen, che in patria è stato paragonato a addirittura Micheal Laudrup vista l'abilità con il piede debole.

