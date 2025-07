Lo Spezia è a un passo da Vanja Vlahovic, capocannoniere dello scorso girone A di Serie C con l'Atalanta U23. I liguri nelle ultime ore hanno intensificato i contatti con la Dea per definire tutti i dettagli dell'operazione, in particolare le cifre legate al riscatto e al contro-riscatto. L'attaccante serbo classe 2004, 22 gol e 5 assist in 30 presenze nell'ultima stagione, approderà allo Spezia in prestito.