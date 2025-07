Panchina Sampdoria, testa a testa Donati-Lombardo

Cercasi disperatamente una soluzione per dare nome e cognome al titolare della panchina blucerchiata nella prossima stagione. Il proprietario della Samp, l'investitore di Singapore Tey ed il suo consigliere Nathan Walker vogliono Massimo Donati: esperienze in Lega Pro e nella serie A greca. Mentre il ds Andrea Mancini vorrebbe dare continuità alla coppia formata da Attilio Lombardo e Angelo Gregucci. Adesso tutto può succedere: magari arriva Donati insieme agli ultimi due oppure si sceglie la terza via. Di sicuro i tifosi hanno perso fiducia e pazienza e hanno chiesto legittimamente al presidente Matteo Manfredi quali sono i programmi per la prossima stagione. Un impasse che inizia a creare fastidio e che inevitabilmente rischia di complicare i piani blucerchiati.