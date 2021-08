Mercato Milan, contatti serrati per Faivre: il trequartista rompe col Brest

LA TRATTATIVA

Il trequartista ha chiesto di non scendere in campo contro lo Strasburgo. Ballano circa 3 milioni di euro

Due giorni alla chiusura del calciomercato, due giorni per la dirigenza del Milan per trovare il tassello mancante sulla trequarti. L'attenzione di Maldini e Massara è tutta su Romain Faivre del Brest, la trattativa più avanzata pur con qualche insidia. La distanza tra l'offerta del Milan (12 milioni) e la richiesta del club francese (15) resta, ma il giocatore ha chiesto la cessione e di non giocare l'ultima partita di campionato.

Nonostante l'assenza tra campo e panchina contro lo Strasburgo, che sembrava intendere un addio praticamente fatto verso Milano, il ds del Brest ha frenato l'entusiasmo sulla trattativa Faivre bollandola come ancora lontana dal definirsi.

I contatti tra le parti per trovare una soluzione sono costante e il giocatore, che un accordo di massima col Milan l'ha già trovato, ha rotto con il Brest dopo la richiesta di non scendere in campo in Ligue 1 per agevolare la sua cessione. Richiesta che la dirigenza transalpina non ha preso nel migliore dei modi.

Tra l'offerta e la domanda ballano circa 3 milioni di euro, non una cifra impossibile e che in Francia sono convinti che il Milan proverà a raggiungere inserendo dei bonus nella proposta. Il tempo stringe, ma Faivre è il favorito numero uno per essere un nuovo centrocampista offensivo rossonero. Più complicato, ma sempre vivo, il discorso Jesus Corona del Porto per il quale la differenza con i lusitani è più ampia (circa cinque milioni di euro).