Mercato Milan: caccia a un piano B per la difesa

mercato milan live

TEMPO REALE

Sfumato Botman, gli uomini mercato rossoneri devono cercare il sostituto di Romagnoli. A meno che il capitano...

SERVE UN PIANO B PER LA DIFESA: DA ACERBI A... ROMAGNOLI

Sfumato Botman, pronto a firmare con il Newcastle, il Milan è ora chiamato a trovare un'alternativa all'olandese per completare la difesa in vista della prossima stagione. I primi due nomi sulla lista degli uomini mercato rossoneri sono quelli di Malick Thiaw e Maxime Esteve, ma la rosa si sta allargando di giorno in giorno e tra i possibili obiettivi sono spuntati anche Acerbi, in uscita dalla Lazio, e Theate del Bologna, già seguito con grande attenzione nella stagione che si è appena conclusa. Questo a meno che, a sorpresa, il Milan non decida di riaprire le trattative per il rinnovo con Alessio Romagnoli. Il capitano, che ancora non ha trovato un accordo con la Lazio ed è attenzionato anche dal Fulham, non ha mai nascosto il proprio desiderio di rimanere a Milano e sarebbe anche pronto a chiudere con i rossoneri, ma l'offerta messa sul piatto dal Milan, 2.8 milioni per quattro anni, è stata fin qui ritenuta troppo bassa. Nei prossimi giorni potrebbero però esserci evoluzioni anche in questo senso, perché la linea che sta passando nel clan rossonero potrebbe anche convincere Maldini e Massara e dirottare il budget a disposizione su altri ruoli.

TORNA DI MODA ZIYECH PER L'ATTACCO

Hakim Ziyech è tornato di prepotenza di moda per il mercato del Milan. L'esterno marocchino del Chelsea, già accostato ai rossoneri nella scorsa stagione, non ha trovato molto spazi con i Blues e potrebbe partire. Per questo motivo l'interesse del Milan è concreto e si sta lavorando col Chelsea per capire la fattibilità di un'operazione, cercando un'eventuale intesa su formula e cifre. Il giocatore avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento.

SFUMA BOTMAN, ACCORDO COL NEWCASTLE

Sven Botman si è allontanato definitivamente dal Milan. Il difensore del Lille, infatti, ha deciso di accettare la proposta del Newcastle, arrivando a un accordo di massima. Il club inglese aveva già presentato ai francesi un'offerta superiore a quella rossonera: 37 milioni di euro più bonus contro i 30 di Maldini e Massara. Ora i campioni d'Italia dovranno trovare un'alternativa per la difesa.

FAIVRE, RITORNO DI FIAMMA

Il centrocampista ex-Brest, già corteggiato dal Diavolo questo inverno, aveva preferito rimanere in Ligue 1 traslocando a Lione. Dopo una seconda parte di stagione poco esaltante, il classe '98 è tornato nuovamente nel mirino del Milan: ad accostare il nome di Faivre ai rossoneri è Mundo Deportivo, secondo il quale il club milanese sarebbe pronto a sferrare una nuova offensiva nelle prossime settimane.

RINNOVO LEAO, CHIESTI 6 MILIONI

Il portoghese sa di essere la perla del forziere rossonero, dunque detta i suoi termini senza paura. Secondo La Gazzetta dello Sport, Leao avrebbe chiesto un contratto da sei milioni a stagione. La dirigenza rossonera ci pensa: la cifra è alta, tanto da rallentare il dialogo col suo entourage.

COLOMBO SPEDITO AL LECCE

Dopo l'esperienza in Serie B con la Spal (conclusa con 6 gol a referto), Lorenzo Colombo è pronto a un altro prestito. L'attaccante di proprietà rossonera giocherà nel Lecce, ora resta solo da limare i dettagli. L'accordo si basa su un prestito con diritto di riscatto più contro-opzione a favore dei rossoneri.

MILAN, MERCATO PRONTO A DECOLLARE

Potrebbe essere la prossima la settimana del Milan. Tra martedì e mercoledì potrebbero arrivare i benedetti rinnovi di Maldini e Massara che, come dimostra l'incontro del ds con Pinto, stanno in ogni caso lavorando alla squadra del futuro. La Gazzetta parla ancora di qualche dettaglio da limare e, almeno in linea teorica non dovrebbero esserci sorprese. Il condizionale, però, come in ogni trattativa che viene trascinata fino all'ultimo giorno, è d'obbligo anche considerando che dalla proprietà non arrivano smentite sul possibile accordo ma, a oggi, nemmeno conferme. Lunedì, intanto, è previsto l'arrivo a Milano per visite e firme di Origi, che sarà ufficialmente il primo acquisto rossonero. Per quanto riguarda Botman e Sanches, lasciati in stand-by proprio in attesa di risolvere i nodi societari, dalla Francia rimbalzano notizie sulla possibilità che le loro cessioni, certe, da parte del Lille, possano slittare a luglio senza che vi sia la necessità, come pareva, di incassare entro il 30 giugno. In ogni caso, come scritto ieri, Maldini e Massara tengono aperta la porta alle alternative: Douglas Luiz per il centrocampo, Malick Thiaw o Maxime Esteve per la difesa.

MILAN, INCONTRO PER DOUGLAS LUIZ

Il Milan sonda il terreno per Douglas Luiz. In giornata i dirigenti rossoneri avrebbero incontrato gli agenti italiani del calciatore. Un summit per capire gli eventuali margini dell'operazione e le richieste economiche. Legato ancora un altro anno all'Aston Villa e molto interessato alla possibilità di un trasferimento in rossonero, Douglas Luiz sarebbe il profilo individuato dal Milan per rinforzare la mediana se dovesse saltare definitivamente la pista Renato Sanches.

SFUMA IL SOGNO NKUNKU: UFFICIALE IL RINNOVO COL LIPSIA

"Sono felice di continuare a indossare la maglia dell'RB Lipsia. Sono rimasto davvero colpito dagli sforzi del club per tenermi". Queste le prime parole di Christopher Nkunku dopo l'annuncio del rinnovo col Lipsia. Il francese si legherà ai Roten Bullen per altri due anni. Su di lui si vociferava del Milan e persino del Real. Secondo Marca, il francese ha voluto inserire una clausola di 60 milioni che si attiverà dalla prossima stagione.

INCONTRO CON LA ROMA PER FLORENZI

Si è svolto oggi a Milano l'incontro tra i rossoneri e la Roma per parlare del riscatto di Alessandro Florenzi. Presenti il gm giallorosso Pinto, Maldini e il ds Massara. L'accordo è molto vicino per una cifra vicina ai 3 milioni di euro.

ORIGI ARRIVA LUNEDÌ

E' previsto per lunedì l'arrivo di Divock Origi. L'attaccante ex Liverpool svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Il belga resterà poi a Milano in attesa del raduno rossonero fissato per il 4 luglio.

SALTA L'IPOTESI ENZO FERNANDEZ

E' sfumata subito l'ipotesi Enzo Fernandez per il Milan. Il giovane talento del River Plate, infatti, è stato ingaggiato dal Benfica per una cifra attorno ai 10 milioni di euro più altri 8 di bonus. L'argentino era finito nel mirino dei rossoneri come possibile alternativa a Renato Sanches.