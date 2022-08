Mercato Milan: anche la Roma su Tanganga, Sanches aspetta ancora il Psg

mercato milan live

TEMPO REALE

L'alternativa all'inglese resta Diallo. Il centrocampista portoghese resta nel mirino ma dipende dal club parigino

ANCHE LA ROMA SU TANGANGA

Serve un rinforzo in difesa per Pioli, i nomi principali sono quelli di Tanganga e Diallo (piace pure N'Dicka ma l'Eintracht Francoforte chiede 20 milioni). Sull'inglese è piombata anche la Roma ma il problema dei giallorossi è comune a quello del Milan: il Tottenham apre al prestito ma con l'obbligo di riscatto mentre i club italiani puntano al diritto di riscatto. L'alternativa resta Diallo del Paris Saint-Germain, che ha però uno stipendio elevato.

RENATO SANCHES ASPETTA IL PARIS SAINT-GERMAIN

Resta intricata la questione Renato Sanches. Il Milan ha l'accordo con il Lille per circa 15 milioni di euro ma il giocatore aspetta il Paris Saint-Germain, dove ritroverebbe Galtier, che però deve prima sfoltire la rosa. Il club rossonero spera che lo stallo dei parigini duri a lungo e Sanches si stufi di aspettare e finalmente dire sì a Maldini e Massara.

DE KETELAERE SBARCA IN ITALIA

Oggi è il giorno di Charles De Ketelaere: il trequartista belga sbarcherà in Italia per poi effettuare la prima parte delle visite mediche, da completare martedì assieme alla firma sul nuovo contratto con il Milan e la conseguente ufficialità. Il classe 2001 arriva per 32 milioni di euro più 3 di bonus e un ulteriore 12,5% in caso di futura rivendita da riconoscere al Bruges, che saluta dopo quattro stagioni, 120 presenze e 25 gol.

LA FIORENTINA BUSSA PER KJAER

La viola sonda il mercato per un rinforzo difensivo, e Simon Kjaer potrebbe rappresentare un'ottima soluzione. Il difensore rossonero piace alla dirigenza gigliata, che è disposta a intavolare una trattativa a partire dalla formula del prestito con diritto di riscatto. Lo scrive La Nazione.

CHUKWUEMEKA PER IL CENTROCAMPO

Con la situazione Renato Sanches ancora da definire, anche se in Francia assicurano la chiusura dell'affare da parte del Psg, i dirigenti rossoneri guardano altrove per il centrocampo. Resta nel mirino Carney Chukwuemeka, che piace a diversi club, ma l'Aston Villa spara alto: chiesti 23 milioni di euro per il classe 2003.

UFFICIALE IL PRESTITO DI MALDINI ALLO SPEZIA

Il club rossonero ha annunciato tramite i suoi canali ufficiali il prestito di Daniel Maldini allo Spezia: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini allo Spezia Calcio. Il Club augura a Daniel le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva".