Mandzukic subito, poi Tomori e infine i rinnovi: sette giorni di fuoco per il Milan

MANOVRE ROSSONERE

Il Cagliari sul campo, con lo stato di emergenza ancora da superare, quattro trattative di mercato da chiudere dentro le mura di casa Milan. La settimana dei rossoneri sarà caldissima su tutti i fronti, con il primo posto da difendere magari cercando di allungare sulle dirette concorrenti e la necessità di garantire a Stefano Pioli i rinforzi necessari per arrivare al traguardo senza il fiato corto. Gli uomini chiamati ad allungare una rosa falcidiata da infortuni e Covid sono Mario Mandzukic e Fikayo Tomori. Per entrambi le trattative sono molto ben avviate, con l'attaccante ex Juve che è atteso a Milano nella giornata di lunedì per svolgere le visite mediche.

I colloqui con il croato e il suo entourage si sono intensificati nelle ultime ore e le perplessità sulle sue condizioni fisiche - è fermo da quasi un anno - sono state spazzate definitivamente via. L'accordo con il giocatore c'è: a Mandzukic è stato proposto un contratto di sei mesi con la possibilità di rinnovarlo per altri 12 esattamente come fatto un anno fa con Ibra.

Passi avanti sono stati fatti anche per Tomori nonostante l'opposizione di Frank Lampard che non vorrebbe perdere il giocatore. Il Milan ha proposto al Chelsea un prestito oneroso con diritto di riscatto e proprio sulla possibilità di acquistarlo in via definitiva si sta trattando con i Blues. Il club londinese avrebbe fissato a 30 milioni circa il prezzo del cartellino, Maldini e Massara stanno cercando di abbassare le pretese del Chelsea, ma hanno tutta l'intenzione di portare Tomori a Milano e sembrano pronti a chiudere in ogni caso l'affare. Nel frattempo il giocatore non è stato convocato ieri da Lampard per la gara contro il Fulham, segnale di una trattativa entrata nelle fasi finali.

Settimana prossima sarà però importantissima anche sul fronte rinnovi. Stipic, agente di Calhanoglu, è atteso a Milano per l'ultimo confronto con la società. Le parti si erano già molto avvicinate nei giorni scorsi e la distanza tra domanda e offerta è già stata molto limata. Tra i 4,5 più bonus e i 5 milioni a stagione si dovrebbe arrivare alla fumata bianca. Diversa la situazione che riguarda Gigio Donnarumma anche se pure con Mino Raiola ci sono stati in questi giorni colloqui fruttuosi. Anche il portierone sembra andare verso un prolungamento e anche per lui i prossimi 7-10 giorni potrebbero essere quelli decisivi.